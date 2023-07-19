26-річний бразилець виступає з португальську Бенфіку. Контракт правого вінгера з "орлами" розрахований до кінця червня 2027 року.

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Чи поїде на "болота" заради грошей

Однак навіть чинна угода не зупиняє російський Зеніт, який хоче оформити трансфер Давида Нереса.

Російський клуб вже декілька разів контактував із агентом колишнього футболіста Шахтаря. Але поки що без гучних успіхів.

Нагадаємо, що із січня по липень Нерес був футболістом донецького Шахтаря. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну бразилець так і не провів за "гірників" жодного офіційного матчу. Росіяни зруйнували усі плани донеччан та український період у кар'єрі правого вінгера з Бразилії.

Після чого Нерес перебрався до Бенфіки, за яку вже провів 48 поєдинків (12 голів та 16 асистів). Така чудова статистика приверну уваги доо Давида не одного європейського клубу, а не лише інтерес із "боліт".

Наступний клуб у кар'єрі Нереса буде для нього лише четвертим. До цього виступав не лише за Бенфіку та Шахтар, а й з Аякс та Сан-Паулу, де й розпочинав кар'єру футболіста.

До слова. Шахтар повертає до команди Олексія Гая, який захищав Росію, виступав проти Бандери та не одягав футболку на підтримку української армії. Тепер легенда "гірників" поповнив тренерський склад Патріка ван Леувена. Фанати Шахтаря вже виступили проти такого повернення.