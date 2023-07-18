За інформацією джерела, Олексій Гай вже став помічником нового головного тренера "гірників" Патріка ван Леувена. Зашкварна легенда Шахтаря вже навіть приступив до тренувального процесу команди.

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Не надто вірне рішення "гірників"

Останнім досвідом роботи Гая були посади асистента та аналітика у тренерському штабі Романа Григорчука в одеському Чорноморці. "Моряки" вже офіційно сповістили про відхід Гая із клубу.

Одесити подякували Гаю за роботу.

Вдячні Олексію Гаю, що в перші місяці війни залишився в нашому місті й брав участь в усіх соціальних проєктах Чорноморця. Як і голи Олексія в чорно-синій футболці будемо завжди пам'ятати очі дітей-переселенців, яких тренував Олексій Гай. Це були неймовірні емоції. Ми не прощаємось з Олексієм, а говоримо один одному "до нових зустрічей!",

– йдеться у публікації одеського клубу.

Нагадаємо, що Чорноморець став першим клубом у тренерській кар'єрі 40-річного Гая. Олексій пропрацював у штабі "моряків" із вересня 2021-го року.

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