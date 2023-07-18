За інформацією джерела, Олексій Гай вже став помічником нового головного тренера "гірників" Патріка ван Леувена. Зашкварна легенда Шахтаря вже навіть приступив до тренувального процесу команди.
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Не надто вірне рішення "гірників"
Останнім досвідом роботи Гая були посади асистента та аналітика у тренерському штабі Романа Григорчука в одеському Чорноморці. "Моряки" вже офіційно сповістили про відхід Гая із клубу.
Одесити подякували Гаю за роботу.
Вдячні Олексію Гаю, що в перші місяці війни залишився в нашому місті й брав участь в усіх соціальних проєктах Чорноморця. Як і голи Олексія в чорно-синій футболці будемо завжди пам'ятати очі дітей-переселенців, яких тренував Олексій Гай. Це були неймовірні емоції. Ми не прощаємось з Олексієм, а говоримо один одному "до нових зустрічей!",
– йдеться у публікації одеського клубу.
Нагадаємо, що Чорноморець став першим клубом у тренерській кар'єрі 40-річного Гая. Олексій пропрацював у штабі "моряків" із вересня 2021-го року.
Чому Олексій Гай знецінив свою легендарність через зашкварні моменти з Росією
- Влітку 2019-го року Олексій Гай повішав бутси на цвях. За свою кар'єру футболіст встиг пограти не лише в Україні, а й зробив одну велику помилку. Із 2016-го по 2018-й роки виступав у ворожій країні, де пограв за Кубань.
- У футболці російського клубу українець провів 64 матчі (12 голів та 2 асисти).
- Однак зашкварився Гай вже й після ігрової кар'єри. Олексій не вбачає у Росії ворога та впевнений, що саме Україна може припинити війну в Україні, натякаючи про мирні перемовини. Колишній футболіст збірної України запевняв, що виступаючи у країні-агресора не бачив ненависті до нашої країни в очах росіян.
- Ще виступаючи за Чорноморець відмовився вдягати футболку із написом "Слава українській армії". Гай став єдиним футболістом, який вийшов не в білій футболці із цим написом. Олексій назвав таку акцію провокацією.
- Також слід пригадати зізнання Гая про перейменування вулиць та міст. Колишній футболіст Шахтаря заявляв, що йому не подобаються назви вулиць, які присвячені Шухевичу та Бандері, яких він назвав ворогами.
- Через ці позиції фанати донецького Олімпіка назвали Гая – сепаром. На що Олексій не звернув навіть уваги.