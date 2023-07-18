На лінії зіткнення також присутні й російські фанати, які хворіють імперськими амбіціями. Їх очікує дуже погана доля, адже у гості їх не кликали, проте ще не всі "запорєбріком" це зрозуміли.

Читайте також Від концерту Кобзона відділила мить: клуб Басти їхав після матчу з Криму, але щось сталося

І так буде із кожним, хто прийде на нашу землю зі зброєю

У мережі з'явилося відео, з якого випливає, що київські прихильники зробили уболівальника російського Зеніту кращою версією себе. Здається, більше його ніхто не побачить на фанатському секторі газпромівського клубу.

Вітання від фанатів Динамо Київ. Горить, палає команда з фінської лужи, калюжі. З болот, карочє. Як то кажуть: "Хто балєєт за Зєніт, у таво нє стаїт",

– сказав захисник України.

Дивіться відео душевного запису фаната

Це чергове підтвердження, що в Україну краще не приходити зі зброєю в руках, інакше ця подорож з великою ймовірністю стане останньою. Слава Україні та нашим воїнам!

Нагадаємо. Навесні цього року російські фанати влаштували показове шоу зі стріляниною на стадіоні в окупованому Маріуполі. Тоді їм здавалося, що вони недоторкані й можуть робити, що їм заманеться на території нашої країни, але, як бачимо, це дуже помилкове судження.