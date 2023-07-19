26-летний бразилец выступает из португальской Бенфики. Контракт правого вингера с "орлами" рассчитан до конца июня 2027 года.

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Поедет ли на "болота" ради денег

Однако даже действующее соглашение не останавливает российский Зенит, желающий оформить трансфер Давида Нереса.

Российский клуб уже несколько раз контактировал с агентом бывшего футболиста Шахтера. Но пока без громких успехов.

Напомним, что с января по июль Нерес был футболистом донецкого Шахтера. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину бразилец так и не провел за "горняков" ни один официальный матч. Россияне разрушили все планы дончан и украинский период в карьере правого вингера из Бразилии.

После чего Нерес перебрался в Бенфику, за которую уже провел 48 поединков (12 голов и 16 ассистов). Такая замечательная статистика привлеку внимание к Давиду не одного европейского клуба, а не только интерес с "болот".

Следующий клуб в карьере Нереса будет для него только четвёртым. До этого выступал не только за Бенфику и Шахтер, но и Аякс и Сан-Паулу, где и начинал карьеру футболиста.

К слову. Шахтер возвращает в команду Алексея Гая, защищавший Россию, выступал против Бандеры и не одевал футболку в поддержку украинской армии. Теперь легенда "горняков" пополнила тренерский состав Патрика ван Леувена. Фанаты Шахтера уже выступили против такого возвращения.