Російський колектив залучився підтримкою європейського маститого клуба. Ним став суперник київського Динамо у Лізі Європи та Лізі чемпіонів.

Турецький Фенербахче оголосив про співпрацю з російським Зенітом. "Жовті канарки" неодноразово висловлювали підтримку путінському режиму, пише 24 Канал, посилаючись на росЗМІ.

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Неадекватні знайшли одне одного

Турецький колектив вирішив пробити чергове дно. Фенербахче заключив угоду з командою з країни-агресора, демонструючи справжній акт дружби між клубами. Співпраця між сторонами розрахована на два роки. Договір передбачає певні товариські угоди, які продемонструють єдність колективів. Зокрема, системи чоловічих та жіночих футбольних і баскетбольних команд матимуть спільні проєкти. В договір входять і товариські матчі та турніри, обмін досвідом між фахівцями та обмін гравців академій.

Цинізм турків