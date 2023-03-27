Причетні до футболу люди неодноразово заявляли, що збірна України мала б провести матчі на деокупованих територіях. Мова як про Донецьк, так і міста Криму, які з 2014 року перебувають під російською окупацією.

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Чергову таку думку висловив і на той час виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань. Він одразу назвав Донецьк як місто, де мала б збірна України провести наступний матч після того, як закінчиться війна.

І це насправді чудова ідея. Адже збірна України з футболу – це та команда, яка об’єднує всіх – від Ужгорода до Луганська, від Сум до Севастополя. І Донецьк також заслуговує на матч збірної України, як ніхто інший. Бо збірна України – це для всіх українців.

Збірна України провела п'ять матчів на "Донбас арені", один з них – проти Франції на Євро-2012 / фото Getty Images

Тож у проведенні такого матчу в місті, яке давно перебувало в окупації, можна буде вчергове засвідчити, що Донецьк – це Україна. А після цього один з матчів провести в Криму. Там збірна України ще ніколи не грала. Адже футбол в цьому випадку буде виступати таким собі об’єднавчим фактором

Та чимало таких хороших ідей часто і залишаться ідеями, розбиваючись об реальність – коли їх просто фізично неможливо втілити.

Коли закінчиться війна

Перший важливий момент, коли ми говоримо про матч збірної України в Донецьку після закінчення війна – коли ця війна закінчиться. Цього поки ніхто не знає. Як і те, як саме ця війна закінчиться. Варто в цьому випадку бути відвертим – війна кровопролитна та руйнівна. Російська армія знищує міста та села, забирає людські життя. І хоч футбол для декого і стає певним моментом, коли можна хоч на мить відволіктися від цих жахіть, але війна від цього не зупиняється.

Тому матч в Донецьку після війни – це хороша мета, але шлях до неї буде доволі важким. І ми не знаємо, що буде після кожного нашого наступного кроку.

Донецьк

Другий не менш важливий момент – в якому стані тоді буде Донецьк. Попри скавуління російської пропаганди про те, що "Донбас обстрілювали 8 років", місто не піддалося руйнуванням через війну, як той же Маріуполь чи навіть Сєвєродонецьк після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Та це поки що. Якщо українська армія піде в наступ, чи залишиться місто настільки вцілілим як до цього?

І тут важливий момент. Українська армія під час наступів фактично не пошкодила цивільні об’єкти в тих містах, які звільняла від окупації. На відміну від росіян, які просто знищували все на своєму шляху за найменшого опору. І продовжують це робити. Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон під постійними обстрілами. Тож гарантій того, що Донецьк не постраждає, навіть коли росіяни покинуть місто – жодних. Адже місто може піддаватися постійним обстрілам до того часу, допоки триватимуть бойові дії на території України.

В якому стані "Донбас арена"

Третє – чи зможе "Донбас арена" прийняти такий матч? Адже стадіон не використовується за призначенням з 2014 року. Спочатку там був гуманітарний штаб після початку АТО. А сам стадіон декілька разів потрапляв під обстріли (не прямі влучання, але пошкоджені були фасад та комунікації, які довелося ремонтувати за відповідних умов).

Та у 2017 році російські окупанти цілковито "заграбастали" стадіон. Але коштів на його утримання в них не виявилося.

Тож його лише підтримують в стані, щоб він остаточно не став руїною. Але цього може виявитися замало для проведення футбольного матчу. І, цілком ймовірно, що треба буде чимало часу, щоб таки привести його до ладу.

На "Донбас арені" з 2014 року не грають футбольні матчі / фото "Донбас. Реалії"

Як дістатися на матч

Четвертий момент залежить не лише від України. Проведення матчу збірної – це вже міжнародний рівень. Адже в суперники мала б приїхати збірна з іншої країни (чи хоча б футбольний клуб). А це вже питання безпеки гравців в Донецьку як до матчу, так і під час його проведення. Думати про те, що після закінчення війни Росія, як "скажений сусід", зупиниться та не вдаватиметься до різноманітних провокацій, мабуть, не варто. Тож чи погодиться хтось їхати в місто, яке не так далеко від російського кордону? І в якому ще нещодавно могли вестися бойові дії. А хто гарантуватиме безпеку командам під час такого візиту?

Та й сама логістика буде доволі ускладнена. Міжнародні матчі передбачають не лише стадіон для проведення гри, але й те, як команди можуть дістатися до самого місця проведення. Мова про міжнародний аеропорт. Чи варто нагадувати, що сталося в Донецьку з аеропортом?

Для прикладу, у 2018 та 2019 роках футбольний клуб Маріуполь пробивався до кваліфікації Ліги Європи. Але тоді команда не могла проводити домашні матчі на своєму стадіоні. І зовсім не через те, що вже за декілька кілометрів від міста була лінія фронту. А якраз через те, що поблизу не було аеропорту, який би міг приймати міжнародні матчі. Найближчий був в Запоріжжі, але до цього було понад 220 кілометрів не найкращими дорогами. Тож команда єврокубкові матчі була змушена грати в Одесі.

Тож Донецьк може просто не отримати право на проведення міжнародних матчів на певний період, допоки питання безпеки та логістики не буде вирішено. А за цей час збірна України може зіграти й декілька матчів вже вдома, хоча і не в Донецьку.

Хай так, лиш би закінчилася війна і в Україні знову настав мир. А в Донецьку команда ще обов’язково зіграє, як і в Луганську, Севастополі чи Сімферополі.