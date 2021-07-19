Зеленський привітав з першим Днем тренера в Україні
Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
В Україні вперше 19 липня 2021 року відзначали День тренера. Президент країни Володимир Зеленський заявив, що це свято відтепер будуть святкувати щороку.
Подяка тренерам
На своїй сторінці у соцмережі Володимир Зеленський публічно заявив, що в Україні з'являється нове щорічне свято – День тренера. Президент України відзначив, що за кожним спортсменом та його досягненням стоїть наставник.
Варто побачити Вишуканий ранок нареченої: Світоліна зачарувала розкішними фото перед весіллям
Зеленський привітав усі коучів та побажав усім міцного здоров'я, енергії та успіхів у роботі. Щоб їх вихованці, у яких вони вкладають душу, енергію та досвід, тішили наставників та усю Україну: "Щиро вітаю українських тренерів із професійним святом! Усіх тих, хто виховує таланти та готує наших спортсменів до найважливіших змагань у різних видах спорту".
Вірю, що й надалі ваш досвід, професіоналізм і наполеглива праця сприятимуть зростанню талановитих атлетів, які підкорятимуть найвищі спортивні вершини. Кожна спортивна перемога чи рекорд сьогодні дуже важливі для України. Тому що всі ми, українці, – єдина та велика нація, у всіх нас одна спільна Батьківщина й одна спільна національна гідність,
– написав Зеленський.