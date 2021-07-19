Подяка тренерам

На своїй сторінці у соцмережі Володимир Зеленський публічно заявив, що в Україні з'являється нове щорічне свято – День тренера. Президент України відзначив, що за кожним спортсменом та його досягненням стоїть наставник.

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Зеленський привітав усі коучів та побажав усім міцного здоров'я, енергії та успіхів у роботі. Щоб їх вихованці, у яких вони вкладають душу, енергію та досвід, тішили наставників та усю Україну: "Щиро вітаю українських тренерів із професійним святом! Усіх тих, хто виховує таланти та готує наших спортсменів до найважливіших змагань у різних видах спорту".