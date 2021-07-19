Вірю, що й надалі ваш досвід, професіоналізм і наполеглива праця сприятимуть зростанню талановитих атлетів, які підкорятимуть найвищі спортивні вершини. Кожна спортивна перемога чи рекорд сьогодні дуже важливі для України. Тому що всі ми, українці, – єдина та велика нація, у всіх нас одна спільна Батьківщина й одна спільна національна гідність,
– написав Зеленський.