Благодарность тренерам

На своей странице в соцсети Владимир Зеленский публично заявил, что в Украине появляется новый ежегодный праздник – День тренера. Президент Украины отметил, что за каждым спортсменом и его достижением стоит наставник.

Стоит увидеть Как второй отец: Бех-Романчук и Кривая трогательно поздравили тренеров с праздником

Зеленский поздравил всех коучей и пожелал всем крепкого здоровья, энергии и успехов в работе. Чтобы их воспитанники, в которых они вкладывают душу, энергию и опыт, радовали наставников и всю Украину: "Искренне поздравляю украинских тренеров с профессиональным праздником! Всех тех, кто воспитывает таланты и готовит наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в различных видах спорта".

Верю, что и в дальнейшем ваш опыт, профессионализм и упорный труд будут способствовать росту талантливых атлетов, которые покорять самые высокие спортивные вершины. Каждая спортивная победа или рекорд сегодня очень важны для Украины. Потому что все мы, украинцы – единая и великая нация, у всех нас одна общая Родина и одно общее национальное достоинство,

– написал Зеленский.