Зеленський нагородив Шевченка відзнакою "Національна легенда України"

Легендарний український футболіст та тренер Андрій Шевченко удостоївся нагородження відзнакою "Національна легенда України". Її вручив президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою Глави держави "Національна легенда України". Цю відзнаку започаткували у 2021 році.

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Один з тих, хто отримав нагороду у 2022 році – Андрій Шевченко. Під час нагородження Володимир Зеленський перелічив чимало його здобутків у футболі.

"Легенда київського Динамо і збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча". Його ім’я включено до списку ста найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки й допомоги Україні. Амбасадор платформи UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко", – сказав Зеленський.

Повний перелік тих, кого і за що Зеленський нагородив відзнакою "Національна легенда України" читайте за посиланням

Нагадаємо, Шевченко став одним з амбасадорів платформи UNITED24. Він вже обговорив із Зеленським можливі проєкти в рамках UNITED24. Зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка, а також американського актора Лієва Шрайбера.

Щараз Шевченко чимало подорожує Україною, відвідуючи знищені міста. Він був у Бородянці та зіграв у футбол з дітьми в Ірпені, в Дніпрі зустрівся з місцевими медиками.