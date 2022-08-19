Шевченко: Поїхав в Дніпро, щоб підтримати поранених, дітей та цілі родини
Колишній наставник "синьо-жовтих" знову приїхав до України. Шевченко продовжує допомагати своїм землякам.
Варте уваги "Звучить як погроза з минулого": що сказав путін при першій зустрічі з Шевченком
Поїхав в Дніпро, щоб підтримати поранених, дітей та цілі родини, життя яких зруйнувала війна. В Центрі екстреної медичної допомоги поспілкувався з лікарями. Саме сюди ми закупили апарати ШВЛ-и для машин швидкої допомоги в межах United24 і мого благодійного збору. Хочу подякувати усім, хто довіряє, жертвує кошти через ініціативу Володимира Зеленського. Кожен ваш долар рятує чиєсь життя!
– написав Шевченко.
Екстренер збірної приїхав у Дніпро / Фото з інстаграм Шевченка
Легендарний футболіст зустрівся з медиками / Фото з інстаграм Шевченка
Діяльність тренера під час війни
- З перших днів повномасштабної російсько-української війни Шевченко активно допомагає рідній країні. У травні він став першим амбасадором благодійної платформи United24.
- Раніше Васильков повідомляв, що український тренер не збирається відновлювати кар'єру, аж поки не закінчиться війна. За його словами, всі зусилля фахівця направлені на допомогу Україні.
- Також була інформація про те, що екстренер збірної України претендує на пост УАФ.