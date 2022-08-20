Екскурсію понівеченим містом для Шевченка провів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Вони відвідали знищену Ірпінську дитячо-юнацьку спортивну школу та міський стадіон "Чемпіон", який теж пошкоджений.

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"Я звернувся до Андрія Шевченка, як до обличчя українського футболу та до амбасадора United24 з проханням взяти під опіку нашу ДЮСШ та задіяти можливості United24 для пошуку фінансування її відбудови", – заявив після зустрічі Олександр Маркушин.

Шевченко також зіграв у футбол з юними гравцями.

Шевченко під час відвідин стадіону в Ірпені