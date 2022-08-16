Платформа UNITED24 – це ініціатива Президента України Володимира Зеленського. В понеділок, 15 серпня, Шевченко зустрівся з Зеленським. Також на цій зустрічі був ще один амбасадор – актор Лієв Шрайбер.

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Вони приїхали до України для підготовки нових проєктів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера.

"Сьогодні був насичений і важливий день. Разом з відомим і дуже талановитим актором Лієвом Шрайбером приїхали в Київ на зустріч з Володимир Зеленський. Як амбасадори платформи UNITED24, обговорили і допомогу Україні, і способи утримувати увагу світу після майже 6 місяців війни. Будемо боротися! І за увагу, і за кошти, і за перемогу! Готуємося до запуску одразу декількох ініціатив", – написав з цієї нагоди Андрій Шевченко.

Варто зазначити, що Шевченко шлях до Києва подолав автівкою. Тож він мав можливість роздивитися, яка наша країна.

"Цього разу я їхав в Україну машиною. Дивився у вікно і захоплювався тим, яка красива у нас земля! Україна неймовірна, і ніде у світі я не почуваюся таким щасливим, як тут", – написав Шевченко.