"Я тебе запам’ятав"
Васильков пригадав зустріч гравців української збірної з теперішнім президентом росії після матчу кваліфікації Євро-2000 росія – Україна (1:1). Він розповів, що путін сказав Шевченку.
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"путін після матчу заходив в роздягальню збірної України. Він тоді ще був не президентом, а прем’єр-міністром. Він подарував гравцям української збірної годинники, а також підійшов до Шеви та сказав: "Я тебе запам’ятав".
Тоді це звучало просто так, що він не цікавиться футболом, а Шевченко – відомий футболіст, який забив гол. А зараз це звучить як погроза з минулого", – сказав колишній пресаташе Шевченка.
Діяльність Шевченка у час війни
- З перших днів повномасштабної російсько-української війни Шевченко активно допомагає рідній країні. У травні він став першим амбасадором благодійної платформи United24.
- Раніше Васильков повідомляв, що український тренер не збирається відновлювати кар'єру, аж поки не закінчиться війна. За його словами, всі зусилля фахівця направлені на допомогу Україні.
- Також була інформація про те, що екстренер збірної України претендує на пост УАФ.