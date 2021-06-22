Збірну України треба на Донбас повезти, може, тоді патріотизму додасться, – віцепрезидент УАФ

22 червня 2021 , 14:49
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Джерело:

"Бомбардир"

Збірна України зазнала неприємної поразки від Австрії в останньому матчі групового етапу Євро-2020. Через поразку українська збірна ризикує не потрапити у раунд плей-офф.

40 мільйонів людей переживали

Незадоволений грою залишився віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Сергій Куніцин. Коментуючи поразку України, він заявив, що футболісти безвідповідально поставилися до гри.

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40 мільйонів переживає. Пацани воюють на Донбасі. Так безвідповідально не можна ставитися. Не можна. 40 мільйонів людей переживали. Пацани в окопах переживали. Соромно. Я футбольна людина, мені соромно,
– сказав Куніцин.

Сергій Куніцин запропонував відвезти футболістів на Донбас.

"Не відчувалося, що команда відчуває, що десятки мільйонів українців переживає і десятки тисяч пацанів на війні. Їх треба на Донбас повезти", – зазначив віцепрезидент УАФ.

Може, тоді патріотизму додасться,
– додав Куніцин.

Україна програла Австрії: що відомо

  • Збірна України 21 червня завершила виступ на груповому етапі Євро-2020. В останній грі групи С наші футболісти поступилися Австрії (1:0) та не змогли гарантувати собі участь в 1/8 фіналу.
  • Україна набрала три очки завдяки перемозі над Північною Македонією (2:1). У першому матчі на Євро-2020 "синьо-жовті" програли Нідерландам (3:2).
  • Попри поразку Австрії наша команда зберігає теоретичні шанси зіграти в 1/8 фіналу з переможцем групи E або F. Для цього потрібно, щоб Україна була серед чотирьох найкращих команд, що посіли третє місце в групі.
  • Наразі Україна втримує потрібне місце, однак залежить від результатів матчів в інших трьох квартетах.
Автор: Михайло Гема