"Ми їм усім показали"

Збірній Австрії вистачило всього одного голу Крістофа Баумгартнера, щоб засмутити українську команду. Наша збірна зазнала другої поразки і може вилетіти з Євро-2020.

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Австрійські ЗМІ радіють перемозі своєї збірної.

Kurier з нетерпінням чекає "італійського вечора" на "Вемблі". Уже 26 червня австрійці в 1/8 фіналу зустрінуться з Італією.



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"Подорож Європою триває", – додає Kurier.



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На думку Kurier, жоден з футболістів збірної Австрії не показав погану гру, але на полі було "п'ять зразкових студентів": Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Грілліч і Баумгартнер.



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"Таааак! "Вемблі", ми їдемо", – з таким заголовком вийшла газета Heute. Натомість більш промовистий заголовок Kronen Zeitung.



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"Ми їм усім показали!", – цитує Kronen Zeitung Марко Арнаутовича.



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"Австрія проривається в 1/8 фіналу, де її чекає Італія", – пише Der Standard.



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