Не місце серед цивілізації: збірну Росії з баскетболу не допустили у відбір на Олімпійські ігри

ФІБА не дозволила російській команді проходити кваліфікацію на Олімпіаду в Парижі. Україна ж почне свій шлях з передкваліфікаційного раунду.

Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет ухвалив резонансне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Втім ці правила стосуються лише індивідуальних спортсменів.

Баскетбол без Росії

Росіян у командному виді спорту і далі рекомендують не допускати. Дотриматись рекомендацй МОК вирішила Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА).

Виконком прийняв рішення не допускати збірну Росії до олімпійського передкваліфікаційного турніру. Її місце у цьому раунді в Європі посяде Болгарія. Україна також є серед претендентів на вихід. Список із 16 команд передкваліфікаційної стадії виглядає так:

Бельгія

Боснія та Герцеговина

Хорватія

Чехія

Болгарія

Україна

Естонія

Угорщина

Ісландія

Ізраїль

Нідерланди

Північна Македонія

Польща

Португалія

Швеція

Туреччина

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Ці команди будуть розділені на дві групи по 8 збірних. Жеребкування відбудеться 1 травня, а матчі пройдуть з 12 по 20 серпня. До кваліфікаційної стадії пройдуть двоє команд-переможців передкваліфікаційного раунду.