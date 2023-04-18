Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет ухвалив резонансне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.
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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Втім ці правила стосуються лише індивідуальних спортсменів.
Баскетбол без Росії
Росіян у командному виді спорту і далі рекомендують не допускати. Дотриматись рекомендацй МОК вирішила Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА).
Виконком прийняв рішення не допускати збірну Росії до олімпійського передкваліфікаційного турніру. Її місце у цьому раунді в Європі посяде Болгарія. Україна також є серед претендентів на вихід. Список із 16 команд передкваліфікаційної стадії виглядає так:
- Бельгія
- Боснія та Герцеговина
- Хорватія
- Чехія
- Болгарія
- Україна
- Естонія
- Угорщина
- Ісландія
- Ізраїль
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Польща
- Португалія
- Швеція
- Туреччина
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Ці команди будуть розділені на дві групи по 8 збірних. Жеребкування відбудеться 1 травня, а матчі пройдуть з 12 по 20 серпня. До кваліфікаційної стадії пройдуть двоє команд-переможців передкваліфікаційного раунду.