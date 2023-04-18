В конце марта Международный олимпийский комитет принял резонансное решение о допуске спортсменов из России и Беларуси. Несмотря на войну в Украине, организация разрешила федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.
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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Впрочем, эти правила касаются только индивидуальных спортсменов.
Баскетбол без России
Россиян в командном виде спорта и дальше рекомендуют не допускать. Следовать рекомендациям МОК решила Международная федерация баскетбола (ФИБА).
Исполком принял решение не допускать сборную России в олимпийский предквалификационный турнир. Ее место в этом раунде в Европе займет Болгария. Украина также среди претендентов на выход. Список из 16 команд предквалификационной стадии выглядит следующим образом:
- Бельгия
- Босния и Герцеговина
- Хорватия
- Чехия
- Болгария
- Украина
- Эстония
- Венгрия
- Исландия
- Израиль
- Нидерланды
- Северная Македония
- Польша
- Португалия
- Швеция
- Турция
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Эти команды будут разделены на две группы по 8 сборных. Жеребьевка состоится 1 мая, а матчи пройдут с 12 по 20 августа. К квалификационной стадии пройдут две команды-победители предквалификационного раунда.