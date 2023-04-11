На початку березня латвійський фахівець Айнарс Багатскіс залишив посаду головного тренера збірної України. З прізвищем нового наставника чоловічої команди Федерація баскетболу України визначилися через місяць.

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Віталій Степановський очолив чоловічу збірну України з баскетболу

На засіданні Виконавчого комітету Федерації баскетболу України Віталій Степановський був затверджений головним тренером чоловічої збірної. 41-річний фахівець має досвід роботи зі збірною. Під керівництвом Степановського студентська збірна України здобула срібні медалі на Універсіаді-2019, де лише у фіналі поступилась команді США. Крім того, фахівець входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса в національній збірній України, під час відбіркових турнірів до Євробаскету-2022 та чемпіонату світу-2023.

Дебютні офіційні матчі Степановського на чолі збірної України відбудуться у серпні у пре-кваліфікаційному раунді відбору на Олімпійські ігри в Париж 2024 року.

У серпні також відбудеться жеребкування кваліфікації на Євробаскет-2025. Перші матчі у відборі на чемпіонат Європи збірна України проведе у листопаді.

Наразі Віталій Степановський очолює клуб Крайова, з яким у сезоні 2022/23 вийшов у плейоф чемпіонату Румунії.

Євген Мурзін – новий головний тренер жіночої збірної України

Також нового головного тренера отримала жіноча команда. До відбору на чемпіонат Європи 2025 року "синьо-жовтих" готуватиме Євген Мурзін. 57-річний фахівець був асистентом Срджана Радуловича в жіночій національній збірній у відборі на Євробаскет-2023.

Свого часу Мурзін очолював чоловічу збірну України, яку виводив у плей-оф Євробаскета-2017. Також він тренував клуби чоловічої Суперліги – Будівельник, Київ-Баскет та Харківські Соколи. В сезоні 2022/23 працював керманичем івано-франківського Прикарпаття-Говерли.

Тренер жіночої збірої України Євген Мурзін / ФБУ

Важливо! Кваліфікація до жіночого чемпіонату Європи-2025 стартує у листопаді.