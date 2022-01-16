У збірній Польщі прокоментували чутки щодо призначення Шевченка головним тренером

Андрія Шевченка звільнили з посади тренера Дженоа. Український фахівець пропрацював на посаді близько двох місяців.

Шевченко не потрібен збірній Польщі

Пресаташе збірної Польщі Якуб Квятковський спростував інформацію щодо призначення Шевченка головним наставником національної команди. За його словами, про призначення нового тренера буде оголошено наступного тижня.

До слова Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі, – ЗМІ

Після звільнення Шевченка з Дженоа у ЗМІ одразу поширилися чутки про те, що українець може очолити збірну Польщі.

Шевченко може очолити збірну Польщі? Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів із польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня,

– сказав Квятковський.

Серед головних кандидатів на вакантну посаду називають швейцарця Марселя Коллера та поляка Адама Навалку.

Ім'я наступного наставника національної команди Польщі планують оголосити 19 січня.

Шевченко розпрощався з Дженоа