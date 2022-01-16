Шевченко не потрібен збірній Польщі
Пресаташе збірної Польщі Якуб Квятковський спростував інформацію щодо призначення Шевченка головним наставником національної команди. За його словами, про призначення нового тренера буде оголошено наступного тижня.
До слова Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі, – ЗМІ
Після звільнення Шевченка з Дженоа у ЗМІ одразу поширилися чутки про те, що українець може очолити збірну Польщі.
Шевченко може очолити збірну Польщі? Це неправда. Ми близькі до завершення переговорів із польським тренером. Про його призначення буде оголошено наступного тижня,
– сказав Квятковський.
Серед головних кандидатів на вакантну посаду називають швейцарця Марселя Коллера та поляка Адама Навалку.
Ім'я наступного наставника національної команди Польщі планують оголосити 19 січня.
Шевченко розпрощався з Дженоа
- 15 січня Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського Дженоа.
- Про причину звільнення керівництво "грифонів" не повідомило. Однак останнім часом у клубі розглядали можливість звільнення українця через негативні результати команди.
- Дженоа під керівництвом Шевченка здобула лише одну перемогу в 11 матчах.
- Також зазначалося, що у колишнього наставника "грифонів" виник конфлікт з керівництвом клубу.
- Шевченко очолив Дженоа 7 листопада.