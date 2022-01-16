Шевченко не нужен сборной Польши
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о назначении Шевченко главным наставником национальной команды. По его словам, о назначении нового тренера будет объявлено на следующей неделе.
К слову Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, – СМИ
После увольнения Шевченко из Дженоа в СМИ сразу распространились слухи о том, что украинец может возглавить сборную Польши.
Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе,
– сказал Квятковский.
Среди главных кандидатов на вакантную должность называют швейцарца Марселя Коллера и поляка Адама Навалку.
Имя следующего наставника национальной команды Польши планируют объявить 19 января.
Шевченко распрощался с Дженоа
- 15 января Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера итальянского Дженоа.
- О причине увольнения руководство "грифонов" не сообщило. Однако в последнее время в клубе рассматривали возможность увольнения украинца из-за негативных результатов команды.
- Дженоа под руководством Шевченко одержала лишь одну победу в 11 матчах.
- Также отмечалось, что у бывшего наставника "грифонов" возник конфликт с руководством клуба.
- Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября.