Збірна України 28 березня провела другий відбірковий матч на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії. Жахлива помилка Віталія Миколенка не дозволила команді Андрія Шевченка перемогти.

Фол останньої надії

Україна підійшла до цього матчу у статусі фаворита зустрічі. Сенсаційна нічия проти французької збірної додавала впевненості нашій команді. Однак футбольна фортуна у цьому протистоянні була трішки не на стороні підопічних Андрія Шевченка.

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Весь перший тайм українці провели в атаці, але це не дало потрібно результату. У підсумку – 0:0 "сухий" тайм від обох збірних. Першого голу довелось чекати аж 80 хвилин. Мораес, який вийшов на заміну, відгукнуся на простріл від Караваєва та забив свій дебютний гол за національну команду.

Після відкриття рахунку українська збірна розгубилась на полі. Фіни швидко перехопили ініціативу та кинулись в атаку. В одному з епізодів начебто нічого не загрожувало воротам України, але футболісти нашої команди зробили подарунок супернику.

Миколенко поблизу власних воріт обрізав свою команду та зупинив суперника лише фолом останньої надії. Захисник побачив перед собою пряму червону картку, а суддя призначив у ворота Георгія Бущана пенальті, яке вдало реалізував Пуккі.

Україна втратила перемогу у матчі, де повинна була здобувати три очки. Здається, підопічні Андрія Шевченка розслабились в останні хвилини, коли тримали звитягу вже майже у руках.

Після поєдинку українська збірна з 2 очками посідає 3 місце. Лідирує Франція, яка перемогла Казахстан – 4 пункти. Між обидвома збірними розташовуються фінські футболісти також із 2 набраними очками.

Наступний матч збірна України проведе 31 березня проти Казахстану.

Відео жахливої обрізки Миколенка