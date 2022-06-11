В улюбному кольорі головного тренера
Збірна України 11 червня проведе свій перший домашній матч у цьогорічному розіграші Ліги націй. Поєдинок складно назвати домашнім, адже через війну відбудеться у сусідній Польщі, яка радо прийме нашу національну команду.
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Українські футболісти вийдуть на футбольне поле у Лодзі. Збірні визначились із комплектами форми. Українці зіграють в улюбленому кольорі Олександра Петракова – синьому. А суперник одягне білу форму.
Комплекти форми на матч Україна – Вірменія / Фото УАФ
Україна – Вірменія / Фото УАФ
Головне про матч Україна – Вірменія
- Для нашої збірної ця гра стане другою у Лізі націй-2022/2023. У першому матчі "синьо-жовті" резервним складом мінімально обіграли на виїзді ірландців. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Віктор Циганков.
- Вірменія ж у першому поєдинку здолала Ірландію – 1:0. У другій зустрічі майбутній суперник українців поступився Шотландії – 2:0.
- У поєдинку проти вірменів не помічниками наші збірній будуть Тарас Степаненко та Георгій Бущан, які через пошкодження вже покинули розташування національної команди. Також у першому домашньому матчі не зіграє Едуард Соболь та Олександр Сирота, які не потрапили у заявку "синьо-жовтих".
- Вірменія та Україна здобули по три очки, але наш майбутній суперник має на одну зіграну гру більше.