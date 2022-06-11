В улюбному кольорі головного тренера

Збірна України 11 червня проведе свій перший домашній матч у цьогорічному розіграші Ліги націй. Поєдинок складно назвати домашнім, адже через війну відбудеться у сусідній Польщі, яка радо прийме нашу національну команду.

Цікаво дізнатись Без Бущана та повернення лідерів: заявка України на домашню гру у Лізі націй проти Вірменії

Українські футболісти вийдуть на футбольне поле у Лодзі. Збірні визначились із комплектами форми. Українці зіграють в улюбленому кольорі Олександра Петракова – синьому. А суперник одягне білу форму.

Важливо. Домашній матч України у Лізі націй розпочнеться о 16:00 за київським часом.



Комплекти форми на матч Україна – Вірменія / Фото УАФ



Україна – Вірменія / ​Фото УАФ

Головне про матч Україна – Вірменія