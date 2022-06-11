Без основного опорника, але з двома лідерами
Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився зі списком тих футболістів, які зможуть зіграти проти Вірменії. У заявку нашої збірної традиційно потрапило 23 гравці.
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Поза заявкою опинились двоє футболістів – Едуард Соболь та Олександр Сирота. Якщо перших лише відновив тренування після застуди, то Олександр навпаки захворів.
Не бачимо у 23-х гравців й Тарас Степаненка та Георгія Бущана, які вже покинули розташування "синьо-жовтих" через пошкодження. Натомість у заявку знову потрапили лідери команди – Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, які пропускали попередню гру проти Ірландії (0:1).
Заявка збірної України на гру
- Голкіпери: Андрій Лунін, Андрій Пятов, Дмитро Різник
- Захисники: Валерій Бондар, Тарас Качараба, Денис Попов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков, Олександр Караваєв
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан
Нагадаємо, що свій перший домашній матч підопічні Петракова зіграють у Лодзі. Польське місто було обране за бажанням головного тренер України та стане домівкою на найближчі домашні поєдинки. Вже 14 червня наша збірна прийматиме все ту ж Ірландію.
Напередодні поєдинку Україна, Шотландія та Вірменія мають у своєму активі по три очки. Замикають групу ірландці, які за два матчі не заробили жодного пункту.