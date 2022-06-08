Шалений штрафний

Перший тайм закінчився нульовою мировою. 45-хвилинка не запм'яталась нічим цікавим, окрім незарахованого голу Тараса Качараби. По перерві на полі з'явився Віктор Циганков та відкрив рахунок у зустрічі, пише 24 канал.

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Україна заробила право на стандарт з флангу. Динамівець робив подачу на партнерів по команді, які прибігли у штрафний суперника. Однак жоден із гравців не доторкнувся до м'яча, який залетів під дальню стійку. Голкіпер Ірландії теж не очікував на такий поворот подій.

Лише чотири хвилини знадобилось Циганкову, щоб записати своє прізвище на табло у Дубліні. Неймовірна траєкторія удару від динамівця.

Святкувати свій гол Циганков побіг до Олександра Петракова, щоб подякувати за довіру.

Відео голу