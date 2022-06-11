В любимом цвете главного тренера

Сборная Украины 11 июня проведет свой первый домашний матч в розыгрыше Лиги наций. Поединок сложно назвать домашним, ведь из-за войны состоится в соседней Польше, которая радушно примет нашу национальную команду.

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Украинские футболисты выйдут на футбольное поле в Лодзи. Сборные определились с комплектом формы. Украинцы сыграют в любимом цвете Александра Петракова – синем. А соперник наденет белую форму.

Важно. Домашний матч Украины в Лиге наций начнется в 16.00 по киевскому времени.



Комплекты формы на матч Украина – Армения / Фото УАФ



Украина – Армения / Фото УАФ

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