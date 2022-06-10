Деякі лідери вже покинули збірну

Головний тренер "синьо-жовтих" на пресконференції розповів про кадрові втрати перед грою проти Вірменії. Вже 11 червня тренерський штаб не зможе розраховувати на декількох футболістів.

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Як вже повідомлялось раніше, не зіграє проти вірменів Тарас Степаненко, який особисто повідомив цю інформацію у своєму інстаграмі.

Також не помічником для збірної буде Георгій Бущан, який у матчі проти Уельсу зазнав пошкодження. Голкіпер Динамо не грав у першому матчі України у Лізі націй проти Ірландії (0:1). У тій зустрічі ворота українців захищав Андрій Лунін та зробив це на успішно, зігравши на нуль.

Обидва футболісти вже покинули розташування національної команди. Ще один динамівець Олександр Сирота захворів. Відновлює свої тренування Едуард Соболь, який вилікувався від застуди.

Олександр Петраков розповів, чому збірна зупинилась свій вибір для домашніх матчів у Лізі націй на польському Лодзі. За словами наставника, це було його бажанням. Саме у цьому місті проживає та працює багато українців, які зможуть прийти та підтримати "синьо-жовтих" з трибун.

Мене спитало керівництво, де я хочу грати, в якому місті. Я відповів, що в Лодзі. Тут багато наших українців працюють і живуть – близько 6-ти тисяч, пам'ятаю, мені казали,

– сказав Петраков.

Зверніть увагу! Матч проти Вірменії буде першим домашнім матчем для України. Хоча його складно буде назвати домашнім. Поєдинок відбудеться 11 червня о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Вірменія провела вже дві гри у цьогорічному розіграші Ліги націй. У першому турі вірмени мінімально обіграли Ірландію (1:0), а вже у наступному матчі поступились шотландцям – 2:0.