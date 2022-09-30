Збірна Вірменії залишилась без головного тренера після 0:5 від України у Лізі націй

Збірна Вірменії закінчила груповий раунд Ліги націй на останньому 4-му місці у групі В1. Федерація залишилась незадоволена таким результатом та внесла корективи.

Більше не головний тренер

Хоакін Капаррос більше не є головним тренером вірменської збірної. 66-річний наставник був звільнений після невдало виступу національної команди у Лізі націй.

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Місцева федерація подякувала спеціалісту за роботу. Не виключено, що звільнення було прийнято ще після поразки 0:5 від України.

Капаррос працював на чолі вірменської збірної з 10 березня 2020 року. А до цього працював в іспанській Севільї. Під його керівництвом національна команда провела 26 поєдинків.

Як Вірменія виступила у Лізі націй