Збірна України не змогла здобути перемогу в групі Ліги націй. Розписавши нульову нічию з Шотландією, підопічні Петракова залишились у дивізіоні В, пише 24 канал.

До теми Україна не зуміла обіграти Шотландію в Лізі націй, залишившись у дивізіоні B

Також наша команда втратила можливість подвоїти призові. Стали відомі призові, які УАФ отримає за виступи в турнірі. За участь у Лізі націй всім збірним гарантовано начисляється наступні суми:

Ліга А – по 2,25 мільйони доларів

Ліга В – по 1,5 мільйона доларів

Ліга С – по 1,125 мільйони доларів

Ліга D – по 750 тисяч доларів

Виходить, що наша команда заробила 1,5 мільйони євро. Ця сума могла б дорости до трьох мільйонів, якби підопічні Петракова виграли групу.

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Згідно з розкладом виплат УЄФА всі переможці груп отримують вдвічі більше за стандартну суму. Також додаткові призи отримають фіналісти Ліги націй:

1 місце – 10,5 мільйони євро

2 місце – 9 мільйонів євро

3 місце – 8 мільйонів євро

4 місце – 7 мільйонів євро

У наступному розіграші Ліги націй наша команда знову зіграє у дивізіоні В. Турнір відбудеться у 2024 році, однак вже відомий склад кошиків та можливі суперники України.