Більше не головний тренер
Хоакін Капаррос більше не є головним тренером вірменської збірної. 66-річний наставник був звільнений після невдало виступу національної команди у Лізі націй.
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Місцева федерація подякувала спеціалісту за роботу. Не виключено, що звільнення було прийнято ще після поразки 0:5 від України.
Капаррос працював на чолі вірменської збірної з 10 березня 2020 року. А до цього працював в іспанській Севільї. Під його керівництвом національна команда провела 26 поєдинків.
Як Вірменія виступила у Лізі націй
- За шість турів вірмени здобули лише три очки. Єдину перемогу Вірменія здобула ще у стартовому матчі над Ірландією. Той матч закінчився мінімальною звитягою господарів 1:0.
- Вірменія двічі розгромно поступалась Україні – 3:0 та 0:5.
- Вже колишній підопічні Капарроса не розписали жодної мирової та зазнали п'ять поразок.
- В останньому матчі групового раунду вірменська збірна поступилась Ірландії у шаленій боротьбі 3:2.