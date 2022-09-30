Больше не главный тренер
Хоакин Капаррос больше не является главным тренером армянской сборной. 66-летний наставник был уволен после неудачно выступления национальной команды в Лиге наций.
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Местная федерация поблагодарила специалиста за работу. Не исключено, что увольнение было принято еще после поражения 0:5 от Украины.
Капаррос работал во главе армянской сборной с 10 марта 2020 года. А до этого работал в испанской Севилье. Под его руководством национальная команда провела 26 матчей.
Как Армения выступила в Лиге наций
- За шесть туров армяне получили всего три очка. Единственную победу Армения одержала еще в стартовом матче над Ирландией. Этот матч закончился минимальной победой хозяев 1:0.
- Армения дважды разгромно уступала Украине – 3:0 и 0:5.
- Уже бывшей подопечные Капарроса не расписали ни одной мировой и потерпели пять поражений.
- В последнем матче группового раунда армянская сборная уступила Ирландии в бешеной борьбе 3:2.