Больше не главный тренер

Хоакин Капаррос больше не является главным тренером армянской сборной. 66-летний наставник был уволен после неудачно выступления национальной команды в Лиге наций.

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Местная федерация поблагодарила специалиста за работу. Не исключено, что увольнение было принято еще после поражения 0:5 от Украины.

Капаррос работал во главе армянской сборной с 10 марта 2020 года. А до этого работал в испанской Севилье. Под его руководством национальная команда провела 26 матчей.

Как Армения выступила в Лиге наций