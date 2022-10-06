Війна Росії проти України закриває двері перед першими у великому спорту. Місцеві збірні та клуби відсторонюють від міжнародних змагань.

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Втім, бувають і випадки, коли українці не можуть приймати участь у якихось турнірах через вторгнення окупантів. Так сталось і з жіночою збірною із сквошу.

Українки мали б зіграти на командному чемпіонаті світу із цієї гри, який має пройти з 10 по 16 грудня у єгипетському Каїрі. Втім, наша збірна відмовилась від участі у турнірі.

Бойкот через псевдореферендуми

Як повідомила віцепрезидентка Федерації сквошу України Альона Огонесян, команда знялась через протест проти позиції країни-господарки щодо псевдореферендумів, організованих Росією на сході та півдні нашої країни.

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На цьому збіговиську були офіційні представники Єгипту, які ще й назвали ці театральні заходи "справедливим волевиявленням людей". Саме через це жіноча збірна вже буде готуватись до ЧС-2023, який має пройти у Новій Зеландії.

Нагадаємо, що раніше Міжнародна асоціація боксу зняла санкції проти росіян та білорусів. Не дивно, оскільки головою ІВА є росіянин Умар Кремльов.