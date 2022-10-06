Президент Шведської асоціації боксу Пер-Аксель Шьохольм прокоментував рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) допустити до міжнародних змагань росіян і білорусів під прапором своїх країн.

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Шьохольм: Більшість Західної Європи проти

Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал, і це не правильно. Це абсолютно неприйнятно,

– сказав функціонер.

Шьохольм заявив, що шведські боксери не зможуть вийти на один ринг з росіянами та білорусами. Його команда буде змушена відмовитися від участі, якщо на змагання заявлять представників Росії та Білорусі.

Подальша поляризація між групою, яка виступає за олімпійський бокс та демократію, і тією, яка не дбає про демократію та веде свій власний шлях. Ми не можемо змагатися там, де дозволено виступати російським та білоруським боксерам. І наскільки я розумію, Іспанія теж не буде, і більшість Західної Європи проти,

– наголосив Шьохольм.

Проросійська позиція IBA