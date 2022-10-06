Президент Шведської асоціації боксу Пер-Аксель Шьохольм прокоментував рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) допустити до міжнародних змагань росіян і білорусів під прапором своїх країн.
До теми Міжнародна асоціація боксу скасувала санкції проти російських та білоруських спортсменів
Шьохольм: Більшість Західної Європи проти
Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал, і це не правильно. Це абсолютно неприйнятно,
– сказав функціонер.
Шьохольм заявив, що шведські боксери не зможуть вийти на один ринг з росіянами та білорусами. Його команда буде змушена відмовитися від участі, якщо на змагання заявлять представників Росії та Білорусі.
Подальша поляризація між групою, яка виступає за олімпійський бокс та демократію, і тією, яка не дбає про демократію та веде свій власний шлях. Ми не можемо змагатися там, де дозволено виступати російським та білоруським боксерам. І наскільки я розумію, Іспанія теж не буде, і більшість Західної Європи проти,
– наголосив Шьохольм.
Проросійська позиція IBA
- Раніше IBA призупинила діяльність ФБУ через втручання уряду в її діяльність.
- Українським боксерам дозволять виступати під національним прапором на змаганнях, проте під назвою "Українська команда IBA".
- Нагадаємо, що IBA очолює росіянин Умар Кемльов. Він закликає інші федерації зробити теж саме – допустити представників Росії та Білорусі до міжнародної арени.