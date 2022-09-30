Аби потрапити на міжнародну арену росіянам необхідно засудити дії своєї країни. Вони зможуть виступати під нейтральним прапором.

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Бах: Вони повинні мати можливість конкурувати

Очільник МОК Томас Бах вважає, що росіяни мають право змагатися, якщо вони не підтримують війну.

"Через чотири години після вторгнення в Україну ми чітко засудили Росію та відсторонили її від змагань.

Російські спортсмени, звичайно, не починали війну. Ті, хто дистанціювався від режиму, повинні мати можливість конкурувати під нейтральним прапором.

Наша мета – дати можливість спортсменам із російським паспортом, які не підтримують війну, знову змагатися. Але це нелегко", – заявив Томас Бах.

Російським спортсменам не до змагань – у них мобілізація

Нещодавно міністерство спорту Росії наказало державним органам призупинити змагання та тренувальні збори за кордоном. Таке рішення може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон.

Наразі це стосується лише тренувальних таборів і змагань, поїздку на які фінансувало міністерство спорту.

Нагадаємо. Після 24 лютого більшість Міжнародних федерацій відсторонили спортсменів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.