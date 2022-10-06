Война России против Украины закрывает двери перед первой в большом спорте. Местные сборные и клубы отстраняют от международных соревнований.

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Впрочем, бывают и случаи, когда украинцы не могут принимать участие в каких-либо турнирах из-за вторжения оккупантов. Так случилось и с женской сборной по сквошу.

Украинки должны сыграть на командном чемпионате мира по этой игре, который должен пройти с 10 по 16 декабря в египетском Каире. Впрочем, наша сборная отказалась от участия в турнире.

Бойкот через псевдореферендумы

Как сообщила вице-президент Федерации сквоша Украины Алена Огонесян, команда снялась из-за протеста против позиции страны-хозяйки относительно псевдореферендумов, организованных Россией на востоке и юге нашей страны.

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На этом сборище были официальные представители Египта, которые еще и назвали эти театральные мероприятия "справедливым волеизъявлением людей". Именно поэтому женская сборная уже будет готовиться к ЧМ-2023, который должен пройти в Новой Зеландии.

Напомним, что ранее Международная ассоциация бокса сняла санкции против россиян и белорусов . Неудивительно, поскольку главой IBA является россиянин Умар Кремлев.