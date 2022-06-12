Збірна України запросила на тренування юних гравців Чорноморця, які вимушено залишили Одесу

Національна команда готується до поєдинку проти ірландців, який відбудеться вже 14 червня. На тренування до "синьо-жовтих" завітали юні гравці з Одеси.

Юні гравці зустрілися з кумирами

У неділю, 12 червня, національна команда України провела ранкове тренування на міському стадіоні "Відзев Лодзь". Наприкінці підготовки до "синьо-жовтих" завітали вихованці Чорноморця.

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Національна команда приділила юним гравцям 2008 року народження ДЮФК Чорноморець, які через війну були змушені залишити рідну Одесу. Наразі вони тренуються у Вроцлаві, на базі клубу FC Sleza.

Для 13 – 14-річних хлопчиків спільні фото та автографи їхніх кумирів стали найяскравішою подією за час перебування в Польщі, і це неодмінно надихатиме їх на нові звершення.



Вихованці Чорноморця завітали у розташування збірної України / Фото УАФ

Також до роботи з командою повернулися три гравці, які не грали з Вірменією через застуду. Йдеться про Андрія Ярмоленка, Олександра Сироту та Едуарда Соболя.

Зверніть увагу! 14 червня національна команда зіграє свій другий поєдинок проти збірної Ірландії. Матч відбудеться у польському Лодзі. Початок зустрічі о 21:45.

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