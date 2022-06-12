Юные игроки встретились с кумирами
В воскресенье, 12 июня, национальная команда Украины провела утреннюю тренировку на городском стадионе "Видзев Лодзь". В конце подготовки к "сине-желтым" пришли воспитанники Черноморца.
До речі Троє футболістів повернулися до загальної групи збірної України перед матчем з Ірландією
Национальная команда уделила юным игрокам 2008 года рождения ДЮФК Черноморец, которые из-за войны были вынуждены покинуть родную Одессу. Пока они тренируются во Вроцлаве, на базе клуба FC Sleza.
Для 13-14-летних мальчиков общие фото и автографы их кумиров стали самым ярким событием за время пребывания в Польше, и это непременно вдохновит их на новые свершения.
Также к работе с командой вернулись три игрока, которые не играли с Арменией из-за простуды. Речь идет об Андрее Ярмоленко, Александре Сироте и Эдуарде Соболе.
Обратите внимание! 14 июня национальная команда сыграет свой второй поединок против сборной Ирландии. Матч состоится в польском Лодзи. Начало встречи в 21:45.
Триумф сборной в Лиге наций
- Национальная команда с победы начала свое выступление в Лиге наций-2022/2023. В стартовом матче украинцы с минимальным счетом выиграли у Ирландии (0:1).
- Игра против Армении закончилась триумфом "сине-желтых". Сборная Украины разгромила соперника со счётом 3:0.
- Украинцы набрали шесть очков и занимают первое место в квартете, где играет сборная Шотландии.