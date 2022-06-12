"Синьо-жовті" готуються до матчу проти Ірландії

Міський стадіон "Відзев Лодзь" є пам'ятним для наставника "синьо-жовтих". Три роки тому юнацька збірна U-20, яку очолював тоді Петраков, здобула титул чемпіона світу.

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Андрій Пятов, який зіграв останній матч в кар'єрі за національну команду, покинув розташування збірної України. Відтак на гру з ірландцями готуються два голкіпери – Дмитро Різник та Андрій Лунін.



"Синьо-жовті" готуються до матчу проти Ірландії / Фото УАФ

Олександр Петраков привітав та подарував футболки двом іменинникам – тренеру з фізпідготовки Івану Баштовому та гравцеві Олександру Сироті, який уже одужав і повернувся до загальної групи.



Тренування збірної України / Фото УАФ

Окрім Сироти, повернувся до загальної групи й Андрій Ярмоленко, який напередодні нездужав. Уже друге тренування поспіль працює з командою й Едуард Соболь, який також подолав хворобливий стан.

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