Юні гравці зустрілися з кумирами
У неділю, 12 червня, національна команда України провела ранкове тренування на міському стадіоні "Відзев Лодзь". Наприкінці підготовки до "синьо-жовтих" завітали вихованці Чорноморця.
До речі Троє футболістів повернулися до загальної групи збірної України перед матчем з Ірландією
Національна команда приділила юним гравцям 2008 року народження ДЮФК Чорноморець, які через війну були змушені залишити рідну Одесу. Наразі вони тренуються у Вроцлаві, на базі клубу FC Sleza.
Для 13 – 14-річних хлопчиків спільні фото та автографи їхніх кумирів стали найяскравішою подією за час перебування в Польщі, і це неодмінно надихатиме їх на нові звершення.
Вихованці Чорноморця завітали у розташування збірної України / Фото УАФ
Також до роботи з командою повернулися три гравці, які не грали з Вірменією через застуду. Йдеться про Андрія Ярмоленка, Олександра Сироту та Едуарда Соболя.
Тріумф збірної у Лізі націй
- Національна команда з перемоги розпочала свій виступ у Лізі націй-2022/2023. У стартовому матчі українці з мінімальним рахунком перемогли Ірландію (0:1).
- Гра проти Вірменії закінчилася тріумфом "синьо-жовтих". Збірна України розгромила суперника з рахунком 3:0.
- Українці набрали шість очок і посідають перше місце у квартеті, де також грає збірна Шотландії.