Українські паралімпійці виграли міжнародний турнір з веслування в Італії

Наша команда вдало з'їздила до Гавірате на змагання з паравеслування. За два ігрових дні українцям підкорились аж 16 медалей різного гатунку.

В Італії на острові Варезе відбувся міжнародний турнір з академічного паравеслування. Змагання у містечку Гавірате став 17-им в історії.

До теми Збірна України посіла третє місце у медальному заліку на Кубку світу з веслування в Польщі

Серед 21-го учасника турніру була і паралімпійська збірна України. Команда прибула в Італію найсильнішим складом із дев'яти спортсменів, серед яких був і дворазовий паралімпійський чемпіон Роман Полянський.

Протягом двох ігрових днів наша команда показала прекрасні результати, здобувши 16 медалей. Шість із них були золотими, тоді як десять – срібними.

Читайте також Зелене світло для терористів: Міжнародна федерація каное підтримала повернення росіян

Такий доробок дозволив Україні стати переможцем змагань у Гавірате. Найуспішнішими учасниками були Анна Айсанова та Андрій Сивих, на їх рахунку по дві медалі найвищого гатунку.

. На чемпіонаті світу-2022 з академічного паравеслування Україна посіла шосте місце у медальному заліку. Нашій команді підкорились дві золоті та п'ять бронзових медалей.