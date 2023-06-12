В Италии на острове Варезе состоялся международный турнир по академической парагрешке. Соревнования в городке Гавирате стал 17-м в истории.

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Среди 21 участника турнира была и паралимпийская сборная Украины. Команда прибыла в Италию сильнейшим составом из девяти спортсменов, среди которых был и двухкратный паралимпийский чемпион Роман Полянский.

В течение двух игровых дней наша команда показала прекрасные результаты, одержав 16 медалей. Шесть из них были золотыми, тогда как десять – серебряными.

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Такое наследие позволило Украине стать победителем соревнований в Гавирате. Самыми успешными участниками были Анна Айсанова и Андрей Сивых, на их счету по две медали высшего сорта.

К слову. На чемпионате мира-2022 по академической парагрешке Украина заняла шестое место в медальном зачете. Нашей команде подчинились две золотые и пять бронзовых медалей.