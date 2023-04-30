Міжнародний олімпійський комітет своїм ганебним рішенням благословив спортивні федерації на повернення атлетів з країн-терористів до змагань. Число прихильників російських злочинців поповнила Міжнародна федерація каное-веслування (ICF).

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Паралельний світ спортивних чиновників

Комітет ICF ухвалив рішення про повернення представників Росії та Білорусі до змагань у статусі нейтральних атлетів. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті федерації.

У ICF оголосили про створення "незалежної панелі", яка враховуватиме заявки від усіх спортсменів з Росії та Білорусі, що бажають брати участь у статусі нейтральних. Повернення відбуватиметься відповідно до правил допуску, а також після підтвердження антидопінгових процедур.

Водночас Міжнародна федерація каное збереже відсторонення офіційних осіб з країн-агресорів. Їм заборонено буде відвідувати заходи під егідою ICF. В заяві організація підтримала веслування в Україні та засудила дії урядів Росії та Білорусі.

Символічно, що Міжнародна федерація каное ухвалила своє рішення після російського ракетного обстрілу Умані, де мав відбутися Кубок України з веслування. Тоді ракета влучила в житловий будинок, який знаходився в 300 метрах від готелю, де проживали наші веслувальники. Старти в Умані скасували, а от ICF, яка на словах піклується про безпеку змагань, закрила очі на злочин росіян та повернула їх до турнірів.

Нагадаємо, що крім федерації каное-веслування, спортсменів країн-терористів допустили до змагань у боротьбі, дзюдо, настільному тенісі, сучасному п'ятиборстві, скейтбордингу, спортивній стрільбі, тхеквондо, тріатлоні та фехтуванні.