У польському місті Познань завершився Кубок світу з веслування на байдарках та каное. Участь у цьому етапі взяла збірна України, що стало для неї першим міжнародним стартом у 2023 році, пише 24 канал.

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Турнір видався вдалим для наших спортсменів. Вони здобули аж 11 нагород різного гатунку, в тому числі три золоті медалі. Дві з них на рахунку лідерки збірної України Людмили Лузан.

Спочатку 26-річна веслувальниця перемогла на дистанції 200 метрів у каное-одиночці, а через два дні взяла гору у запливі на 500 метрів. Крім цього, Лузан підкорилось ще одне срібло та бронза.

Ще одне золото здобула збірна на байдарках. До переможного квартету, який був найшвидшим на дистанції 500 метрів увійшли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

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Загалом наші веслувальники здобули по три золота та срібла, а також п'ять бронзових нагород. Такий доробок дозволив Україні опинитися у топ-трійці заліку на КС, пропустивши вперед лише Польщу та Китай.

Медальний залік Кубка світу з веслування на байдарках та каное в Познані:

Польща 6 + 4 + 2 Китай 3 + 4 + 2 Україна 3 + 3 + 5

При цьому за кільккістю медалей наша команда поступається лише полякам. Наступне змагання для збірної України також пройде в Польщі, в рамках Європейських ігор. А у серпні на нашу команду чекає чемпіонат світу у німецькому Дуйсбургу.