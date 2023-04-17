Наприкінці березня МОК прийняв скандальне рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Комітет дозволив федераціям повертати представників країн-терористок у нейтральному статусі.

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У відповідь на це рішення уряд України ухвалив заборону для представників різних збірних виступати в одному змаганні з росіянами або білорусами. Це поставило під загрозу подальшу участь національної футбольної команди у відборі Євро-2024.

Хоч УЄФА і дискваліфікував збірну Росії, проте на білорусів бан не був накладений. Втім заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний заспокоїв футбольних вболівальників щодо можливого зняття "синьо-жовтих" з кваліфікації.

Що стосується збірної по футболу, то зі збірною Білорусі це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони їм участі у відбірковому турнірі,

– заявив Бідний під час національного телемарафону.

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Відзначимо, що при жеребкуванні УЄФА розвів Україну та Білорусь по різних групах. Також цей принцип розведення застосовується і в клубних турнірах. Тому наші команди можуть вийти на представників країни-терористки лише у фіналах змагань.

Збірна України у березні стартувала у кваліфікації Євро-2024. Наша команда потрапила до однієї групи з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. У першій грі відбору команда під керівництвом Руслана Ротаня поступилась на виїзді англійцям (0:2).