Степаненко: Вони б’ються до кінця, до останньої краплі крові

Один із лідерів збірної України розповів, що чудово розуміє, чому тренерський штаб команди зібрав футболістів ще за місяць до гри проти Шотландії. Через війну чемпіонат України був достроково закінчений, тому гравцям потрібен постійний ігровий тонус, щоб втілити у реальність план Олександра Петракова.

До теми Збірна України з Петраковим та 4 футболістами прибула у Словенію

64-річному наставнику потрібно підвести футболістів під один рівень до важливого поєдинку плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Тарас Степаненко пообіцяв, що команда віддасть усі сили на футбольному полі, щоб потішити українців та наших захисників, які мужньо боронять країну від окупантів.

Ми чудово розуміємо, наскільки наразі тяжка ситуація в нашій країні. Наші воїни захищають країну від російського агресора, і вони б’ються до кінця, до останньої краплі крові. Зрозуміло, що ми, виходячи на поле, маємо також боротися до останньої краплі крові, щоб здобути перемогу та вийти на чемпіонат світу. Наше основне завдання – підняти людям настрій і показати, наскільки сильною є наша Україна,

– розповів гравець Шахтаря.

Коротко про підготовку збірної

Вже 5 травня до розташування національної команди приїдуть футболісти Динамо. Дещо пізніше до збірної доєднаються гравці, які виступають за кордоном.

Нагадаємо, що свою підготовку підопічні Петракова проведуть у Словенії. Відзначимо, що перша частина делегації, у яку входив тренерський штаб, персонал та чотири футболісти вже прибули у Брно, що за 40 кілометрів від Любляни.

"Синьо-жовті" вже навіть дізнались свого першого суперника під час тренувального збору. Ним стане Боруссія Менхенгладбах.

Щоб поїхати у Катар українцям потрібно здобути дві перемоги. Спершу команда Петракова має перемогти Шотландію. А вже тоді 5 червня здобути звитягу над Уельсом.