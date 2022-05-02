Пройде обстеження у збірній

Вже на шостій хвилині Михайло Мудрик достроково закінчив для себе благодійний матч проти хорватського Хайдука (3:3). Лівий вінгер Шахтаря отримав пошкодження, пише 24 канал.

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Футболіст покинув поле без допомоги клубних медиків та не на ношах.

Наразі невідомо про серйозність травми Мудрика.

Нагадаємо, що Михайло 2 травня разом із іншими "гірниками" вирушить у збірну України, яка у Словенії розпочинає підготовчий збір до гри проти Шотландії. Вже на місці на гравця Шахтаря чекатиме обстеження.

Разом із Мудриком у національну команду вирушать – голкіпери Андрій Пятов, Анатолій Трубін, захисники Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Юхим Конопля та опорник Тарас Степаненко.

Відзначимо, що Віктор Корнієнко вже точно не попрямує у Словенію. Футболіст, який лише декілька днів тому приєднався до Шахтаря, отримав травму.

До слова. У першому колі УПЛ Мудрик провів 19 матчів, у яких відзначився 2 голами та 9 результативними передачами.