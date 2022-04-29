УАФ домовилася про проведення товариського матчу

"Синьо-жовті" зіграють 11 травня проти Боруссії Менхенгладбах. Час початку матчу буде узгоджено пізніше.

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Поєдинок відбудеться на клубному стадіоні "Боруссія Парк", що вміщує 54 тисяч глядачів. Українські вболівальники зможуть відвідати матч безкоштовно.

Національна команда розпочне підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та поєдинків Ліги націй УЄФА 2 травня в тренувальному центрі Асоціації футболу Словенії неподалік Любляни.

Боруссія Менхенгладбах є одним із найтитулованіших клубів Німеччини. "Жеребці" п’ять разів здобували титул чемпіонів Німеччини, тричі вигравали Кубок Німеччини та двічі – Кубок УЄФА.

Арена "Боруссія Парк", яка була зведена 2004 року, стала прототипом "Дніпро-Арени", яку збудували на чотири роки пізніше.