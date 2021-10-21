Збірна України розгромила Фарерські острови у стартовому матчі відбору на жіночий ЧС-2023

Жіноча збірна України з футболу вдало стартувала у відборі на чемпіонат світу-2023. Підопічні Наталії Зінченко впевнено перемогли Фарерські острови.

Україна – Фарерські острови 4:0

Голи: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79

Варте уваги Україна у валідольному матчі вигризла перемогу у Чехії

Українки приймали фарерок на стадіоні "Колос". У першому таймі збірній України вдалося оформити комфортну перевагу.

На 16-й хвилині поєдинку Козлова головою замкнула подачу Апанащенко. Перед перервою після прострілу Шматко у воротах суперниць відзначилася Кравчук.

По перерві українки забили ще два голи. На 57-й хвилині Хаванська зробила закидання з глибини, а Бойченко з лінії воротарського переправила м'яч у сітку.

На 79-й хвилині після подачі Калініної з кутового крапку в матчі поставила Корсун – 4:0.